Deslizamento de terra na BR-376 no Paraná deixa ao menos 30 desaparecidos

Pelo menos 30 pessoas continuam desaparecidas depois do deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (30). Desde o acidente, duas pessoas foram encontradas mortas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 16 carros foram atingidos pela lama.

Foto: Reprodução/Internet

O tempo instável e o risco de novos desmoronamentos dificultam a busca por sobreviventes. Choveu durante a noite, obrigando a paralisação dos trabalhos.

Conforme o coordenador da Defesa Civil do Paraná, Fernando Schunig, o grande volume de terra molhada depositado sobre um trecho suspenso da pista pode levar ao rompimento da estrutura e à queda da rodovia.

Com a interrupção da principal rota rodoviária entre a capital paranaense, Curitiba, e Florianópolis, capital de Santa Catarina o tráfego está sendo desviado por rodovias do interior, já que os acessos pelo litoral também estão comprometidos.

As chuvas que atingem o Paraná também castigam Santa Catarina. A cidade de Joinville, a mais populosa do Estado catarinense, tem mais de 150 desabrigados e decretou situação de emergência.

Com Itatiaia