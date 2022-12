ECONOMIA: segundo IBGE, PIB do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2022

A economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre deste ano, entre julho e setembro, em comparação com o trimestre anterior. O resultado do PIB, divulgado nesta quinta-feira (1º) pelo IBGE, é o quinto positivo registrado desde junho do ano passado (quando houve retração de 0,3%).

Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento do mesmo período em 2022 foi de 3,6%.

O resultado do terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetava um crescimento de 0,7% entre os meses de julho e setembro.

De acordo com o IBGE, a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil totalizou R$ 2,5 trilhões no terceiro semestre.

O resultado positivo foi influenciado pelos setores de serviços, que cresceu 1,1%, e da indústria, que cresceu 0,8%. Já o setor da agropecuária registrou queda de 0,9%.

