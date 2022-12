VÍDEO: Sósia de Neymar causa alvoroço em shopping no Catar e leva fã mirim a choro

Principal jogador da seleção, Neymar está em tratamento de uma lesão que sofreu no primeiro jogo da Copa. Por outro lado, o sósia dele segue causando alvoroço no Catar. Por onde passa, o idêntico rapaz é confundido com o craque da Seleção e arrasta multidões.

Foto: Reprodução/Internet

Eigon Oliveira é sósia “oficial” de Neymar e já chegou até a fazer uma campanha publicitária ao lado do craque. No Catar, ele já conseguiu entrar no gramado de um dos estádio da Copa e causou tumulto nas arquibancadas do jogo entre Brasil e Suíça. Agora, o sósia do brasileiro chamou atenção ao passear por um shopping em Doha.

No vídeo, publicado pelo próprio perfil do sósia, é possível ver uma multidão atrás dele pedindo autógrafos e fotos, parando uma das vias do shopping. Ao chegar na loja da Puma, patrocinadora de Neymar, o sósia também foi confundido pelos funcionários, que chegaram a fechar a loja para evitar que a multidão entrasse. Na porta da loja, vários fãs gritavam por Neymar, enquanto o sósia acenava através do vidro. O sósia chegou a dar autógrafos e fez até uma fã mirim chorar ao pensar que estava realmente conhecendo o camisa 10 do Brasil.

com Hoje em Dia