Dois bebês mortos são encontrados em freezer; suspeita é presa pela polícia

Uma mulher foi detida na quinta-feira (1º) na França depois que os corpos de dois bebês foram encontrados no freezer de sua residência em Bédoin, sudeste do país. "O caso está no começo e os fatos são de natureza criminal", afirmou a procuradora de Carpentras, Hélène Mourges. Ela disse que os corpos foram encontrados após uma ligação para a polícia.

Polícia francesa encontrou os corpos após ligação anônima — Foto: HENDAYA, FRANÇA/AFP

A suspeita é uma mulher de 41 anos que mora na localidade próxima do Monte Ventoux. Mourges não revelou detalhes sobre os bebês, o vínculo com a mulher detida e as motivações. "A autópsia nos dirá mais coisas", disse.

O jornal regional La Provence informou nesta sexta-feira (2) que os primeiros indícios apontam que a mulher teria atuado sozinha e que as crianças eram dois recém-nascidos. As autoridades ainda precisam confirmar se seriam filhos da suspeita. (AFP)

Com O Tempo/AFP