Grávida e filho de 4 anos são resgatados em caixa d'água durante chuva

O vídeo de uma mulher grávida e o filho dela de 4 anos sendo resgatados em um caixa d'água viralizou nas redes sociais. A chuva que atingiu o bairro Industrial em Viana, na grande Vitória (ES), nesta quinta-feira (1º) causou estragos e a prefeitura da cidade decretou estado de calamidade.

Parentes ajudam no resgate em Viana, no ES — Foto: Reprodução/redes sociais

Nas imagens, a caixa é empurrada por um grupo de pessoas com água na altura do peito. A gestante, Jaqueline do Rosário, de 28 anos, é ajudante de transporte escolar e em entrevista ao site g1 disse que estava aflita vendo a rua ser tomada pela água da chuva.

"Estava com muito medo. A água subiu muito rápido, não deu tempo de sair. No início, fiquei com receio de colocar os pés na água e pegar alguma bactéria, grávida do jeito que estou seria um perigo. Resolvi esperar, mas não passou muito tempo e a água já estava com mais de um metro", relatou.

O trajeto da casa da moradora até a área seca demorou cerca de 10 minutos. Jaqueline disse que a região sempre alaga, mas que nunca passou por situação parecida. Jaqueline e o filho foram levados para a casa da cunhada sem ferimentos e passam bem.

Em nota, a Prefeitura de Viana informou que atendeu aos chamados conforme demanda, dentro das possibilidades de equipamentos e mobilidade. Para ampliar o atendimento, solicitou à Defesa Civil Estadual e ao Corpo de Bombeiros equipamentos como botes para dar continuidade ao socorro às vítimas.

Com O Tempo