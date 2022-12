Tiktoker morre aos 21 anos de forma repentina e misteriosa

A estrela do TikTok , Megha Thakur, morreu 'de repente e inesperadamente' poucos dias depois de postar um vídeo dela mesma caminhando na cidade de Nova York , que foi legendado com uma mensagem enigmática. A canadense nasceu em Brampton, Ontário, e tinha apenas 21 anos quando faleceu na manhã de 24 de novembro, de acordo com postagem dos pais dela no Instagram.

Estrela do TikTok Megha Thakur, 21 anos, morreu 'inesperadamente' — Foto: Reprodução/Redes sociais

“É com pesar que anunciamos a luz de nossa vida, nossa gentil, carinhosa e linda filha, Megha Thakur, repentina e inesperadamente faleceu em 24 de novembro de 2022, nas primeiras horas da manhã”, dizia o post.

Apenas alguns dias antes, em 18 de novembro, Thakur havia postado um vídeo atravessando uma rua da cidade de Nova York com a legenda: 'Você está no comando do seu destino. Lembre-se disso.'

Thakur começou a postar no TikTok em 2019 com foco em conteúdo sobre positividade corporal e autoconfiança. Ela estudou ciência da computação na Western University em 2021 , e trabalhava como modelo.

Seu último vídeo no TikTok foi postado poucos dias antes de sua trágica morte, mas não está claro quando a filmagem foi feita, já que Thakur e os pedestres próximos pareciam estar vestidos para um clima mais quente.

Fãs, seguidores e parentes postaram mensagens nos vídeos do TikTok enquanto reagiam em choque à morte da influenciadora.

"Por favor, Deus, não, isso não pode estar acontecendo", escreveu uma pessoa.

Outro escreveu: “Ela me inspirou tanto, seu amor era incondicional, sempre quis ver os outros ganharem nada além das melhores coisas para dizer sobre ela, meu coração está tão partido. mandando muito amor para sua família.' Megha Thakur tinha mais de 930 mil seguidores no TikTok e mais de 100 mil no Instagram.

