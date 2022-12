Passageiro morre em cruzeiro atingido por onda gigante

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas quando uma onda gigante rompeu vários painéis de vidro de um navio de cruzeiro que navegava, em meio a um temporal, ao sul do Cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul, informaram nesta quinta-feira (1º) fontes de uma empresa norueguesa e da Justiça argentina.

Navio Viking Polaris, de bandeira norueguesa, foi atingido por uma onda de grandes proporções na Argentina — Foto: ALEXIS DELELISI / AFP

O acidente ocorreu na terça-feira, 29 de novembro, às 22h40 locais (mesmo horário em Brasília), quando o navio Viking Polaris, de bandeira norueguesa, foi atingido por uma onda de grandes proporções, provocando o rompimento de vários painéis de vidro nas cabines.

O navio se deparou com uma onda gigante enquanto navegava rumo a Ushuaia, 3.200 km ao sul de Buenos Aires, detalhou uma fonte da empresa Viking na Noruega. "Com grande tristeza confirmamos que um passageiro morreu depois do incidente. Notificamos a família do hóspede e compartilhamos nossas mais profundas condolências", disse a fonte, sem detalhar o gênero da vítima.

Outros quatro turistas sofreram ferimentos, mas suas vidas não correm perigo. Eles foram atendidos pela equipe médica a bordo, segundo a companhia. O Viking Polaris sofreu danos menores no acidente e, na tarde de quarta-feira, retornou ao porto de Ushuaia, onde está ancorado, constatou a AFP.

A France-Presse também consultou a Prefeitura Naval Argentina (órgão equivalente à Capitania dos Portos nos Brasil), que não ofereceu informações sobre o caso. A investigação está sob responsabilidade da 2ª vara penal do tribunal federal de Ushuaia, a capital da província da Terra do Fogo, disse uma fonte judicial, sem oferecer mais detalhes.

A empresa indicou que está investigando os fatos e que trabalha com os passageiros e a tripulação para organizar suas viagens de volta.

O Viking Polaris, que tem outros cruzeiros planejados para esta temporada, foi lançado ao mar em 2022 e é o mais novo da companhia norueguesa. Tem capacidade para 378 passageiros e uma tripulação de 256 pessoas, segundo o site da empresa.

Duas semanas atrás, outros dois turistas morreram enquanto realizavam uma travessia pela Antártida no cruzeiro World Explorer, quando o bote semirrígido em que faziam um passeio virou perto da costa e ambos caíram na água, um caso que ainda está sob investigação.

As vítimas eram dois homens de nacionalidade americana de 76 e 80 anos, segundo a Prefeitura Naval Argentina.

Com O Tempo/AFP