Confira como será o funcionamento dos Correios nos dias das próximas fases da Copa do Mundo 2022

Nos dias 5, 6, 13 ou 14/12/2022, se confirmada a participação da seleção brasileira de futebol nos jogos da Copa do Mundo, às 16h, as agências e unidades operacionais dos Correios encerrarão o expediente 1h antes do início das partidas, conforme horário local.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Se confirmada a participação da seleção brasileira no dia 9/12/2022, em jogo da Copa do Mundo, às 12h, as agências e unidades operacionais encerrarão o expediente 1h antes do início da partida, com reabertura em até 15 minutos após o encerramento do jogo, conforme horário local.

Nos dias em que os jogos serão realizados às 16h, o atendimento dos operadores da Central de Atendimento dos Correios (CAC) ocorrerá até as 15h. Os demais canais de atendimento da empresa (Fale Conosco; chat e telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100) funcionarão normalmente.

Com Correios