Cachorro rasga R$ 700 de aposentada, e neto filma reação; veja vídeo

Um cachorro rasgou sete notas de R$ 100 de sua tutora, uma aposentada de 84 anos, no Rio Grande do Norte, no último sábado (26). Isabel Angélica foi filmada pelo neto dela no momento em que recolhia os pedaços das cédulas.

Foto: Reprodução Internet

Isabel conta no vídeo que tinha guardado as notas em uma touca e saiu de casa. Quando voltou, viu que seu cãozinho Oscar tinha feito o bolo de dinheiro de brinquedo. "Fiquei aperreada quando vi", disse.

A aposentada e o neto dela começaram a montar um verdadeiro quebra-cabeça para recuperar o dinheiro. Eles conseguiram restaurar seis das sete cédulas, já que pelo menos metade delas estava preservada. Uma das cédulas foi enviada para o Banco Central para avaliar a possibilidade de recuperação.

"Quando percebi, o cachorro já estava debaixo da mesa, com os pedaços. Quase que a gente não conseguia reunir as notas. Guardei os pedaços, um neto meu filmou a cena e o negócio tomou essa proporção", afirmou Isabel.

O que fazer com notas rasgadas?



Segundo o Banco Central (BC), os bancos devem receber as notas rasgadas e devolver o valor integral ao cidadão ou receber a cédula em forma de depósito ou pagamento.

Os bancos não são obrigados a trocar a cédula quando ela não possui mais da metade de seu tamanho original. Nesse caso, a nota é considerada mutilada, de acordo com o BC.

Também é possível trocar as notas nos seguintes casos:

- Cédulas gastas ou desfiguradas;

- Cédulas manchadas ou sujas;

- Cédulas com marcas, rabiscos, símbolos, desenhos ou quaisquer caracteres estranhos a elas;

- Cédulas com cortes ou rasgos nas bordas ou na parte interior;

- Cédulas queimadas ou danificadas por ação de líquidos, agentes químicos ou explosivos

da Redação com OTempo