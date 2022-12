VÍDEO: tecnologia da Copa, Fifa oferece realidade aumentada a torcedores nos estádios

Ver um jogo de Copa do Mundo diretamente no estádio é uma emoção incomparável. Só que não se tem todas as informações de quem assiste à partida em casa (no rádio, pela televisão ou pela internet): as transmissões são complementadas por dados em tempo real.

Foto: Reprodução/Redes sociais.

Nesta edição do campeonato, o aplicativo oficial da Fifa, o "Fifa+ Stadium Experience", usa a realidade aumentada — que mistura elementos reais e digitais — para enriquecer a experiência de quem acompanha as partidas nos estádios. A novidade apareceu nas redes sociais porque um torcedor que assistia a Irã e Estados Unidos no estádio Al Thumama, na terça-feira (29), gravou a interação.





Para usar o recurso, o torcedor deve procurar a área "In Stadium" no menu. O app, então, pede a localização atual. Quando confirma que está no Catar, o usuário tem acesso a recursos exclusivos para serem usados durante as partidas. Em seguida, basta apontar a câmera do celular para o gramado e aguardar o escaneamento.

A ferramenta identifica os atletas em campo, permite verificar a escalação e oferece estatísticas sobre os jogadores. É possível escolher qualquer atleta e monitorar dados como velocidade atual ou áreas por onde ele mais se movimenta, bem como conhecer melhor sua trajetória e ver quanto chutes a gol ele já realizou.

A tecnologia permite, ainda, saber qual equipe tem mais tempo de posse de bola, a distância percorrida em campo, o tempo de jogo e a quantidade de passes efetuados pelos jogadores. Todos os dados aparecem sobre a imagem da partida. Há, ainda, informações extras, como nome completo do atleta, clube em que atua, peso e altura e até uma imagem tridimensional de corpo inteiro.

A solução foi criada para aprimorar a experiência de quem vê a partida no estádio. Ela incluir, ainda, diferentes ângulos de câmera e replays do VAR. Como vários recursos do aparelho móvel são usados, como câmera, localização e dia e horário, é necessário conceder autorização. Depois, o único pré-requisito é estar no estádio com vista para o gramado.

A Fifa não informa se vai oferecer o recurso em outras competições. Mesmo assim, como a realidade aumentada está cada vez mais presente no dia a dia, é possível que essa opção de obter informações em tempo real esteja disponível em outros grandes campeonatos do mundo futuramente.

Da Redação com Itatiaia.