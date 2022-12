Médico é preso por dormir e não atender paciente, que morreu após 5 horas de espera

O médico urologista Arthur Vinícius de Andrade foi preso na sexta-feira (2) por homicídio culposo no Rio de Janeiro, após não atender a paciente de câncer Elisangela Souza de Almeida, 45. Policiais militares o encontraram dormindo no hospital mais de cinco horas após a paciente dar entrada na instituição vomitando sangue, segundo relata o jornal “O Globo”. O médico pagou uma fiança de R$ 10 mil e foi liberado horas depois da prisão, mas ainda responderá por homicídio culposo e lesão corporal.

Hospital Federal do Arandaí, no Rio de Janeiro, diz que apura caso de médico encontrado dormindo pela polícia enquanto família esperava atendimento a paciente com câncer — Foto: Google Maps/Reprodução

Segundo o jornal, os familiares disseram ter chegado ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por volta das 0h30 de sexta. O médico afirmou que a instituição não tinha atendimento específico para o caso, de acordo com a família, que disse que só conseguiu que ele pedisse um exame de sangue depois de insistência. O exame ficou pronto em duas horas, relataram os parentes, mas a paciente ficou sem atendimento por mais uma hora e meia depois disso, até que a família acionou a Polícia Militar (PM).

Em nota enviada à reportagem, a PM afirma que sofreu resistência por parte dos funcionários ao tentar entrar no hospital a fim de localizar o plantonista e o encontrou dormindo no alojamento de funcionários. Ele se recusou a levantar, segundo os militares, e outra médica prosseguiu com o atendimento à paciente.

A profissional pediu uma tomografia para avaliar o caso e os policiais já estavam na viatura para ir embora quando foram chamados pela família novamente, pois Elisangela voltou a vomitar sangue, de acordo com “O Globo”. Os militares retornaram ao hospital e viram diversos profissionais prestando suporte à paciente, menos Arthur Vinícius. Elisangela continuou a piorar e foi levada para outra sala, onde, desta vez, o urologista estava presente. Em seguida, ele e outra médica comunicaram o óbito da paciente à família, relata "O Globo".

Elisangela estava tratando um câncer de laringe e deixou o marido e duas filhas. De acordo com o relato da família reproduzido pelo jornal, ela teria sido levada, primeiro, a uma UPA, que disse não ter profissionais capacitados para o atendimento; depois, foi até um hospital municipal, que deu a mesma justificativa e, em seguida, ao hospital federal onde morreu. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirmou que ela ela foi atendida na emergência clínica do Hospital Municipal Souza Aguiar no dia 29 de novembro, mas teria deixado a unidade sem aguardar a conclusão de exames prescritos, o que é contestado pela família na reportagem de "O Globo".

O Hospital Federal do Arandaí afirmou que abriu processo administrativo interno para apurar o fato. "O Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro esclarece que os fatos serão devidamente apurados pela unidade, e que não compactua com casos de negligência ou omissão de socorro", diz nota do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro. O médico afirmou à polícia que sofreu lesão corporal da enteada de Elisangela durante uma suposta confusão depois da morte da paciente. Ele trabalha no hospital desde 2014, atuando na emergência e na UTI.

Com O Tempo