Corpo de turista que desapareceu em mar após tentar resgatar filho de afogamento é encontrado

O corpo do turista de Goiás que desapareceu depois de entrar no mar para tentar salvar o filho de um afogamento na praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5). A informação foi confirmada pela família da vítima e pela polícia.

Corpo de turista de Goiás que desapareceu em mar na Bahia após tentar resgatar filho de afogamento é encontrado — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso aconteceu na tarde de sábado (3). O corpo de Danilo Corsinha foi encontrado por agentes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por volta das 5h15.

Testemunhas contaram que Danilo Corsinha entrou no mar por volta das 18h, para tentar resgatar o menino, de 10 anos. A criança foi retirada da água com ajuda de outros banhistas, mas Danilo desapareceu em seguida.

De acordo com moradores, órgãos oficiais foram acionados, mas não estiveram no local. Procurada, a Defesa Civil de Camaçari respondeu que foi chamada às 18h30, mas os salva-vidas do órgão estiveram presentes nas praias até as 17h.

Ainda segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros foi informado da situação, e deu alerta a todos os salva-vidas dos 42 km da Costa de Camaçari. No domingo, agentes dos dois órgãos fizeram o monitoramento e as buscas para encontrar a vítima.

Danilo é casado há cerca de 15 anos. Ele e a esposa têm o hábito de passar férias na Bahia, especificamente em Camaçari. Em anos anteriores o casal havia estado em Guarajuba e também em Imbassaí. Além do menino, Danilo e a companheira são pais de uma garota.

Com g1