IPVA 2023 vai ficar, em média, 10% mais caro em todo País; veja como calcular o valor

O IPVA 2023 (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) vai ficar 10% mais caro, em média, em todo País. A estimativa do aumento médio do valor foi divulgada pela Zapay, uma startup de tecnologia e pagamentos de despesas com veículos, como impostos, multas e licenciamento.

Foto: Reprodução Internet

O reajuste, mais uma vez, vai se dar por conta do aumento no preços dos veículos novos e usados. Neste ano, por exemplo, o reajuste médio no valor do IPVA ficou 22,54%, em média, no Estado de São Paulo.

O que muda de um Estado para o outro é o valor da alíquota cobrada pelo imposto, e isto vai variar de acordo com cada estado. No Pará, por exemplo, o valor do IPVA equivale a 2,5% do valor venal do veículo. Em São Paulo, a alíquota é de 4%.

Outra coisa que muda de uma unidade da Federação para outra é que cada Detran define, além da alíquota, as datas e prazos para pagamento e os descontos para pagamento à vista. A única coisa que é padrão em todos os Estados é a tabela que serve de referência para determinar o valor de cada veículo, que é a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A tabela que serve de parâmetro para o cálculo do IPVA 2023 é a tabela Fipe - clique aqui para acessar a tabela e descobrir o valor venal do seu veículo - de setembro de 2022.

Como calcular o IPVA 2023



E quem quer reservar uma parcela do décimo terceiro para pagar o imposto pode ter uma ideia de quanto vai ser a mordida do IPVA 2023.

Basta pegar o valor venal do veículo na tabela Fipe de setembro de 2022 e multiplicar pelo valor da alíquota para a maioria dos veículos de passeio. Em São Paulo, por exemplo, o valor do imposto é de 4% do valor do veículo. No caso do carro zero, basta trocar o valor venal pelo valor da nota fiscal.

Fórmula - (Valor do carro em setembro de 2022 x 4% = IPVA 2023).

Veículos movidos somente a gás e energia elétrica pagam menos imposto, 3%. Carros com 20 anos ou mais são isentos de IPVA em São Paulo.

Quem quiser pode usar o site criado pela Zapay para saber uma estimativa de quanto vai pagar de IPVA. Para isso terá de informar a placa do veículo e fornecer um e-mail.

Da Redação com Valorinveste