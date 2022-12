IBGE divulga parciais do censo; veja números em Sete Lagoas e região, Minas e Brasil

O IBGE está divulgando hoje (06) o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até o dia 05 de dezembro, foram recenseadas 168.018.345 pessoas, em 59.192.875 domicílios no país.

Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias.

Esse total corresponde a 78,73% da população estimada do país. O estado mais adiantado, ou seja, com maior proporção de pessoas recenseadas em relação a população estimada, é o Piauí (96,2%). Minas Gerais está com 80,43% da população estimada recenseada. O estado menos adiantado é o Espírito Santo (70,67%).

A capital mais adiantada é Teresina-PI (93%), e a com menor proporção de recenseados é São Paulo-SP (57%). Belo Horizonte até agora conta com 67% da população contabilizada.

População contabilizada até 05/12/2022 em Sete Lagoas e cidades vizinhas:

Sete Lagoas: 169.565

Caetanópolis: 11.269

Capim Branco: 10.426

Esmeraldas: 55.286

Inhaúma: 6.045

Jequitibá: 2.842

Paraopeba: 23.022

Prudente de Morais: 8.212

Taxa de recusa

Cerca de 2,59% dos domicílios brasileiros se recusaram a responder, percentual que se espera ser reduzido até o final da operação, após aplicados todos os protocolos de insistência.

Em Minas Gerais a taxa de recusa está em 1,48%, enquanto que em São Paulo, estado com a maior taxa, está em 4,79%. A Paraíba tem a menor taxa de recusa: 1,01%.

Questionários

Em relação ao tipo de questionário, 89,4% dos domicílios (52.948.134) responderam ao questionário básico e 11,6% (6.796.163) ao ampliado, percentual consistente com a amostra definida pelo Instituto. O tempo mediano de preenchimento tem sido de 5 minutos para o questionário básico e de 14 minutos para o questionário ampliado.

A maior parte dos questionários (99,3%) foi respondida de forma presencial, sendo que 204.151 domicílios optaram por responder pela internet e 233.894 pelo telefone.

Apenas 1/3 do total de vagas preenchidas por recenseadores

O Instituto está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais. Em todo o país, de 28/11 a 4/12, o IBGE contava com 60.611 recenseadores em ação, 33,1% do total de vagas disponíveis.

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.

Outra estatísticas do Quarto Balanço do Censo 2022 podem ser conferidas clicando aqui.

Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações do IBGE.