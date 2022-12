Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta terça

Usuários relataram instabilidade para acessar o Instagram na manhã desta terça-feira (6). O problema foi detectadoem vários países.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No site DownDetector, as queixas tiveram pico por volta das 8h12 no Brasil com mais de 46 reclamações.

Nos Estados Unidos, no mesmo horário, houve 398 registros de dificuldade de acesso.

A reportagem da Itatiaia entrou em contato com a assessoria da plataforma e aguarda um posicionamento.

Com Itatiaia