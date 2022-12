Mulher se incomoda com barulho e desliga oxigênio de leito vizinho em hospital

Uma mulher de 72 anos que estava internada em um hospital de Mannheim, na Alemanha, ficou incomodada com o barulho da máquina de oxigênio de seu vizinho de leito e decidiu desligar o equipamento de suporte à vida do paciente. O caso ocorreu na última terça (29/11) e foi divulgada pelo jornal alemão Ruhr Nachrichten.

Foto: Reprodução (Ilustrativa)

De acordo com representantes do hospital, a idosa, que não teve a identidade revelada, desligou pela primeira vez o equipamento de oxigênio do paciente que estava no leito ao seu lado, mas a equipe do hospital interferiu imediatamente e explicou para ela que o aparelho era indispensável para o bem do homem. No entanto, cerca de uma hora depois, ela desligou o aparelho novamente.

Conforme informou a polícia, o paciente do leito vizinho era um homem de 79 anos, que não teve a identidade revelada. De acordo com as autoridades, o ato da paciente resultou na falta de oxigênio e a equipe médica precisou realizar manobras de ressuscitação. O órgão informou também que ele não corre mais risco de morte, mas deve continuar sendo tratado na unidade de terapia intensiva (UTI).

A mulher foi presa em flagrante e está desde a última quarta-feira (30/11) sob custódia por tentativa de homicídio culposo.

Com O Tempo