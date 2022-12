INSS divulga calendário de pagamentos de 2023 para aposentados e pensionistas; veja aqui

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou o calendário de pagamentos de 2023 para aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) - veja calendário completo abaixo. Os valores serão pagos com o reajuste do salário.

Quando começa

Os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

Como saber data do pagamento

Basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para aqueles que recebem seu benefício há algum tempo, vale a data habitual. Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas recebem benefícios do órgão.

Pedidos de revisão do benefício

No último dia 1º, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a revisão da vida toda para aposentadorias do INSS. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que os segurados podem entrar na Justiça para pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida.

O acórdão referente à decisão do Tribunal ainda não foi publicado e o INSS alerta que aguarda a publicação deste acórdão para só então definir os próximos passos a serem adotados pelos beneficiários. O alerta foi feito nesta quinta-feira (8) para evitar que os segurados caiam em golpes.

Em nota, o órgão reforçou que não entra em contato com seus segurados, por telefone, e-mail, redes sociais ou outros canais, para oferecer serviços ou benefícios e tampouco revisão de valores.

O INSS recomenda que os segurados eventualmente contatados sobre a revisão da vida toda não passem dados pessoais (como CPF, telefone, endereço ou número do benefício), não enviem fotos de documentos ou fotos pessoais e jamais compartilhem a senha de acesso ao Portal Gov.br.

Vale lembrar que todos os serviços prestados pela autarquia são gratuitos.

