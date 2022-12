Uma empresária de 50 anos teve um prejuízo de quase meio milhão de reais após se relacionar com um homem que, segundo a Polícia Civil, é suspeito de aplicar o "golpe do amor" em mulheres. O casal se conheceu em um bar de Vitória, em julho do ano passado, quando tudo começou.

O suspeito foi identificado pela polícia como Robson Ribeiro. Ele tem 50 anos, é natural do Rio de Janeiro e se apresentou à vítima como empresário do ramo da construção civil, com negócios em pelo menos três estados.

"Ele tem uma conversa extremamente agradável, é uma pessoa envolvente. Não é uma pessoa de fala simplória, é muito articulado", disse a empresária em entrevista à TV Gazeta. Orientada pelo advogado, ela pediu para não ser identificada.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A relação do casal evoluiu muito rápido: dois meses depois do primeiro encontro eles já estavam morando juntos, na casa da vítima, e logo veio o primeiro empréstimo no valor de R$ 2.600. Ao longo do tempo, a mulher chegou a repassar R$ 50 mil em dinheiro para o namorado. No final de quase um ano, o prejuízo foi de quase meio milhão de reais.

"Ele não pede dinheiro. Ele te conta uma história triste que te deixa envolvida emocionalmente para você dar a seguinte resposta: Não, você não vai pegar esse dinheiro emprestado em um banco, em um agiota, não vai fazer uma retirada em um cartão de crédito, porque isso gera taxas muito altas. Já que eu tenho dinheiro, eu te empresto. Quando sua aplicação baixar, você me devolve."

Vítima do "golpe do amor"



Ela começou a desconfiar que pudesse estar caindo em um golpe e meses depois o suspeito foi embora, sem deixar pistas.

"Eu jamais imaginava me envolver numa situação dessa, porque a gente não permeia esse tipo de ambiente. A gente acha que isso acontece com gente estranha, mas aconteceu comigo: uma mulher vivida, experiente, uma empresária que sempre foi esperta e não conseguiu identificar isso", pontuou.

Outras mulheres podem ter sido vítimas do mesmo homem. No inquérito policial, elas citam que ele "é uma pessoa de bom convencimento, muito inteligente, bem articulado e se expressa muito bem".

Ela se relacionou com o suspeito por quase um ano e, depois dos empréstimos, ele sumiu; delegado diz que golpista procura vítimas na alta sociedade.

Em outro relato, uma mulher revelou que soube por redes sociais que Robson havia feito mais quatro vítimas em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da justiça. "Esse indivíduo seleciona previamente suas vítimas, convive sempre na alta sociedade, então escolhe muito bem seus alvos, se aproxima, se vale do sentimento das vítimas, tudo isso para pegar dinheiro de forma ilícita", alertou o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).

O outro lado



O advogado Luciano Azevedo Silva, que representa Robson, enviou um posicionamento à reportagem.

"Nada disso aconteceu. O casal manteve um relacionamento amoroso por quase um ano, nesse período fizeram, juntos, viagens maravilhosas, promoveram colocação de lentes dentárias, harmonização facial, o Robson reformou a loja dela da Praia do Canto, enfim, tiveram, juntos, muitas alegrias e prazeres. O Robson está trabalhando em sua empresa em Belo Horizonte, Minas Gerais, não está foragido, está a disposição da Justiça. Com a decretação da prisão dele, ingressamos com um habeas corpus preventivo, aguardando o salvo conduta para que ele possa se apresentar à Justiça. Vai se defender e provará que não passa de uma atitude de vingança contra ele. A suposta vítima é uma mulher experiente, extremamente inteligente, não ia cair numa cilada dessa."

O que é estelionato sentimental e como se proteger

Em agosto deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera o Código Penal para criar o crime de "estelionato sentimental". A pena, de acordo com texto, poderá ser de dois a seis anos de prisão.

O homem ou a mulher se aproxima de uma pessoa, eles começam um relacionamento e, a partir de então, começam os pedidos de empréstimos financeiros que nunca são pagos até que o golpista desapareça. O "golpe do amor" ganhou os holofotes recentemente com lançamento do documentário "O Golpista do Tinder". Mas o crime de estelionato não é incomum.

“Esse crime acontece quando a vítima é induzida a erro quanto às intenções do pretendente e, com base na confiança plena estabelecida dentro de um relacionamento amoroso, sofre perdas, especialmente patrimoniais”, disse o desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Willian Silva.

De acordo com a advogada criminalista Fayda Belo, homens costumam ser os golpistas que seduzem mulheres com alto poder aquisitivo com o intuito de obter vantagem financeira.

“As mulheres são a grande maioria das vítimas. A duração do relacionamento, normalmente, varia de acordo com a renda que ela possui e com o poder de influência que o golpista consegue exercer nela. Pode ser de um mês, dois meses ou um ano. Não é um prazo pré-determinado”, explicou a advogada.

Para denunciar, a advogada orientou que as vítimas juntem o maior número de provas possíveis que demonstrem o caráter de empréstimo dos valores e o vínculo afetivo.

“Você precisa reunir prints (de conversas), extratos bancários e outros documentos para provar que você achava que estava uma relação, enquanto a outra pessoa não, e fazer a denúncia”, orientou Fayda.

Artigo 171 - Estelionato



Segundo o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento". A pena é reclusão, de um a cinco anos, e multa.

No entanto, em agosto deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera o Código Penal para criar o crime de "estelionato sentimental", definindo quando há alguma promessa sobre uma relação afetiva em troca da entrega de valores ou bens pela vítima. A pena, de acordo com texto, poderá ser de dois a seis anos de prisão.

Da Redaçãco com TV Gazeta