Criança de 1 ano morre após ser esquecida dentro do carro pelo pai

Uma criança de um ano morreu após ser esquecida dentro do carro pelo pai , na última quarta-feira (7/12), na Avenida Francisco Prestes Maia, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Caso ocorreu na na Avenida Francisco Prestes Maia, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo — Foto: Pixabay

Em depoimento à polícia, o pai disse que foi levar uma sobrinha e a filha para a escola. Em seguida, deveria deixar o filho de apenas um ano em outra instituição de ensino. Contudo, a criança estava dormindo, sem fazer barulho, acabou se esquecendo de deixá-lo na escola e seguiu para o trabalho normalmente. O carro ficou estacionado em frente ao local e, ao sair, viu o bebê caído no assoalho do veículo.

De acordo com a Polícia Civil, os militares foram acionados para o atendimento da ocorrência e, no local, encontraram uma equipe do Samu realizando os primeiros-socorros à vítima, que não resistiu e faleceu minutos depois.

O pai foi encaminhado à Delegacia onde prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

