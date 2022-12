INSS: primeiro pagamento de beneficio com aumento será a partir de 25 de janeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fará o primeiro pagamento de benefícios com reajuste anual em 2023 entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. As datas foram definidas no novo calendário de pagamentos para 2023 divulgado na quinta (8), que vale para 37 milhões de beneficiários do órgão no país.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aposentadorias, pensões e auxílios equivalentes ao salário mínimo serão pagos já com o valor do novo piso nacional entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, informou o INSS. Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro com o reajuste da inflação acumulada em 2022.

Os dias exatos do primeiro depósito com reajuste anual, referente à competência de janeiro, variam conforme o final do benefício, sem o dígito que aparece depois do traço. O segurado deve verificar o número do benefício (NB), que tem dez dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9. É preciso considerar o penúltimo algarismo. Segundo o INSS, para aqueles que recebem seu benefício há algum tempo, vale a data habitual.

Como funcionam os reajustes?

Para beneficiários que recebem mais do que o salário mínimo (R$ 1.212, em 2022), o governo aplica o reajuste da inflação registrada no ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado para corrigir benefícios previdenciários e salários. O índice final de reajuste que será aplicado para esses beneficiários sairá no dia 10 de janeiro de 2023, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o resultado da inflação acumulada de janeiro a dezembro de 2022.

Com Agência Brasil