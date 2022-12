Morre aos 85 anos o fundador da Canção Nova Monsenhor Jonas Abib

Faleceu em São Paulo na noite de segunda-feira (12) o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova. O religioso tinha 85 anos e estava internado na capital paulista por conta de complicações em uma operação para controlar frequentes epsiódios de pneumonia.

Foto: Daniel Mafra / Canção Nova

Jonas Abib foi um dos precursores da Renovação Carismática Católica no Brasil, tendo fundado a Canção Nova em 1978, na cidade de Cachoeira Paulista (SP), também sendo um dos primeiros teleevangelistas católicos da mídia brasileira. O monsenhor nasceu em Elias Fausto, também em São Paulo, em 21 de dezembro de 1936.

De acordo com a Comunidade Canção Nova, o velório do Monsenhor Jonas Abad começará na manhã desta terça-feira (13), se estendendo durante três dias. A entidade emitiu nota lamentando a morte de seu fundador:

"Todo o corpo Canção Nova se une nesse momento de dor pela perda de seu pai espiritual, o grande idealizador dessa Obra que hoje conta com mais de 1300 membros espalhados pelo Brasil e exterior.

Ao mesmo tempo em que se encontra com o coração contrito e enlutado, a Comunidade e todos que fazem parte da família Canção Nova, reafirmam a sua esperança na Ressurreição.

Monsenhor Jonas Abib ensinou com a vida que a santidade é uma urgência e se gastou até o último instante na vivência do “Ou Santos ou Nada”. Durante todo o exercício de seu ministério sacerdotal deu “sangue, suor e lágrimas” para salvar almas para Deus e preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus.

A Canção Nova desde já agradece o carinho e as condolências pela perda do querido Monsenhor Jonas Abib e vai se empenhar ainda mais em fazer com que seus preciosos e incontáveis ensinamentos possam chegar a mais e mais pessoas, para que façam a experiência do encontro pessoal com Jesus assim como ele fez e não cansava de testemunhar."

Da redação com Canção Nova