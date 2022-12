Empresa de ônibus lança viagens entre Minas e São Paulo por R$ 29

Será lançada nesta terça-feira (13) uma nova linha que vai transportar passageiros entre Minas Gerais e São Paulo. O serviço será oferecido pelas empresas FlixBus e Levare com um custo promocional de R$ 29,99. A nova rota vai ligar Guarulhos, no litoral paulista, a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passando pela capital São Paulo e por Ribeirão Preto.

A compra dos tickets a preços promocionais vai até o dia 18 de dezembro, próximo domingo. As passagens são para viagens entre 20 de dezembro e 15 de fevereiro de 2023. Há finais de semana e feriados contemplados. A venda e detalhes sobre as viagens estão disponíveis no site da FlixBus.

“Estamos felizes em prosseguir com o nosso projeto de expansão pelo Brasil, principalmente em mercados tão importantes como São Paulo e Minas Gerais. Agora, tendo a Levare como nossa parceira, reforçamos o nosso propósito de oferecer aos nossos passageiros uma experiência diferenciada na hora de viajar, com comodidade, tecnologia e preços acessíveis”, destaca Edson Lopes, diretor geral da FlixBus no Brasil.

Toda a tecnologia e ferramentas de precificação, marketing e vendas, inteligência de rotas e expansão contínua de produtos serão realizadas pela FlixBus, enquanto a operação, gestão de qualidade e a realização do serviço de transporte, com todas as licenças governamentais para transporte regular de passageiros, ficarão sob a responsabilidade da Primar Turismo, segundo a empresa.

Com O Tempo