Cilindro de gás explode e mata homem em empresa

A explosão de um cilindro de gás provocou a morte de um homem, na manhã desta segunda-feira (12), durante o trabalho dentro de uma empresa em Macaé, no Norte Fluminense.

Izaque Gomes, de 43 anos, morreu após explosão de cilindro de gás em empresa de Macaé — Foto: Reprodução

Izaque Gomes, de 43 anos, era natural de São João da Barra, mas era funcionário da empresa há 15 anos, conforme informou um amigo da vítima ao g1. Izaque faria aniversário nesta terça-feira. O amigo contou ainda que o acidente ocorreu por volta das 10h50, quando um forte estrondo assustou a todos que trabalhavam no local.

Uma testemunha disse que os bombeiros chegaram ao local cerca de 40 minutos depois. Disse também que, minutos antes da explosão, um outro funcionário que estava próximo ao Izaque foi até outro cômodo para lavar as mãos e acabou se salvando.

Não houve vítimas encaminhadas para o Hospital Público de Macaé. O médico do serviço de remoção do 192 esteve no local e identificou a vítima já morta. O perito fez o trabalho de análise do corpo e do local do acidente para posterior liberação do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Ao g1, o motorista da ambulância de resgate disse que outras três pessoas foram atendidas no local da explosão, mas como elas não tiveram ferimentos graves, foram liberadas. De acordo com o IML, a causa da morte foi hemorragia externa devido à gravidade da lesão nas pernas.

A Polícia Militar também esteve no local e enviou os relatos da ocorrência para a delegacia de Macaé. Segundo os militares, o fato foi registrado como acidente de trabalho e agora será investigado pela Policia Civil.

Em nota, a empresa Messer Gases lamentou a morte do funcionário na unidade de Macaé e que está "prestando todo o apoio aos familiares e à investigação".

A empresa disse ainda que "reafirma seu compromisso absoluto com a segurança de nossos funcionários, clientes e comunidade em tudo o que faz".

Com g1