Menina recebe licença para criar um unicórnio no quintal de casa

Alguma criança da sua família já sonhou em ter um unicórnio? Esse desejo comum a muitos pequenos em todo o mundo foi levado a sério na Califórnia. Isso porque o Departamento de Cuidados e Controle Animal do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, atendeu aos pedidos de uma menina de 6 anos e emitiu uma licença para que ela possa ter um unicórnio.

No dia 30 de novembro, a diretora do departamento assinou uma licença para Madeline — Foto: Reprodução / Facebook

A pequena Madeline enviou uma carta ao departamento com a solicitação para que ela tivesse permissão para cuidar do equino mágico com chifre na testa. “Caro Condado, gostaria da aprovação para ter um unicórnio no meu quintal caso eu encontre um”.

Em uma postagem no Facebook, o departamento elogiou o compromisso da menina com a “posse responsável de animais de estimação”. E afirmou que respondeu com uma licença pré-aprovada, com condições: a garotinha deve oferecer ao animal mágico “acesso regular à luz do sol, raios de luar e arco-íris”, alimentação semanal com melancia e orientação para uso de glitter atóxico e biodegradável, “para garantir a boa saúde do unicórnio”.

E como ninguém ainda encontrou um unicórnio de verdade para criar no quintal, o departamento enviou um de pelúcia para Madeline.

Com O Tempo