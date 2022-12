Mala de passageiro que viria para BH explode no Aeroporto de Guarulhos

Uma mala explodiu em um dos terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com a empresa administradora do aeroporto, houve uma "intercorrência" com um spray que estava dentro da bagagem, ainda no check-in do terminal. Apesar do susto, não houve feridos.

Foto: Reprodução/Internet

O passageiro embarcou nos Estados Unidos, onde passou pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago. Após chegar a São Paulo, ele pegaria um novo voo até Belo Horizonte.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um ponto de destruição em meio ao local. Naturalmente, a bagagem ficou muito danificada, mas até parte do teto foi atingida e desabou. A informação inicial é de que o incidente aconteceu em uma máquina que faz água com gás.

Em nota, a concessionária afirmou ainda que a equipe de segurança foi acionada, e nenhum dano mais grave foi constatado. As atividades do aeroporto não foram prejudicadas pelo incidente, que já é investigado.

Com Itatiaia