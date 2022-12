Desmatamento no Cerrado bate recorde em 2022

Entre agosto de 2021 e julho de 2022 o Cerrado perdeu 10.688,73 quilómetros quadrados de vegetação negativa, o que representa um aumento no desmatamento de 25% em relação ao ano anterior. A informação é do projeto PRODES Cerrado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI).

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil.

Com isso, o ano de 2022 se torna o com maior índice de desmatamento do bioma desde 2016, segundo dados do INPE. Entre os estados que possuem o bioma, o Maranhão foi o que registrou o maior desmatamento, seguido do Tocantins, Bahia e Goiás.

Especialistas alertam, entretanto, que o Cerrado é de extrema importância para a distribuição de água pelo Brasil, já que é um bioma com o solo alto e alta absorção de umidade. O Cerrado é responsável por levar água para 8 das 12 bacias de consumo de água e geração de energia do Brasil.

Da Redação com Itatiaia.