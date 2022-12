Alterações na CNH: confira as novas categorias que aparecem na habilitação

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que começou a ser entregue em 2022, trouxe muitas mudanças em relação à versão anterior. Dentre elas está uma tabela com novas categorias de condutores, que agora totalizam 13 modalidades de habilitação.

Foto: Reprodução/Internet

Essa tabela, desconhecida por muito brasileiros, possui códigos como A1, B1, C1, e BE e estão na parte inferior do documento.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) criou subcategorias de condutores, que leva em conta se o câmbio é manual ou automático, no caso dos automóveis, e a quantidade de cilindradas, no caso das motos.

Tendo essas informações como base, muitas pessoas ficaram em dúvida se precisam atualizar a atual categoria, submetendo-se a novos testes para renovar a carteira. Mas a resposta é: não!

"As categorias de condutores não mudaram no Brasil. Essa tabela com novos códigos segue um padrão internacional, que serve exclusivamente para facilitar a fiscalização da CNH por agentes de trânsito de outros países", afirma o advogado Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran.

Portanto, não é preciso fazer qualquer prova adicional nem alterar o tipo de categoria para dirigir veículo para o qual você foi aprovado ao tirar a CNH. As categorias de condutores no Brasil continuam sendo cinco, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.

Com Itatiaia