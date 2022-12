Jovem 'desaparecido' é encontrado bebendo em bar após 4 dias

O desaparecimento de um cidadão britânico no Quênia mobilizou uma força-tarefa policial e levou o pai do jovem a viajar do Reino Unido ao continente africano na tentativa de localizá-lo. O rapaz havia sumido no dia 6 de dezembro, quatro dias depois, entretanto, o jovem foi encontrado bebendo em um bar, supostamente sob o efeito de drogas.

Nelson Newberry reencontrou o pai, que foi ao Quênia procurar pelo filho — Foto: DCI Kenya / Twitter / Reprodução

Nelson Newbery, 22, havia sido visto pela última vez, quando saiu para comprar um cartão SIM para seu telefone em um shopping na capital queniana, informou a Diretoria de Investigações Criminais do Quênia em um comunicado divulgado no Twitter.

Após as investigações, o Departamento de Inteligência e Investigação de Crimes encontrou o jovem "em um pub em Uthiru" chamado Club Image, ao noroeste do centro de Nairobi". Nelson estava bebendo "com foliões locais e parecia estar sob a influência de drogas", afirmaram as autoridades.

"Desde então, o jovem se reencontrou com seu pai, que chegou recentemente do Reino Unido". Em seguida, ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Uma das imagens divulgadas após o reencontro mostram o jovem com um ferimento no olho, mas as causas não foram divulgadas.

Morando no Quênia desde junho, Nelson se mudou para Nairóbi a fim trabalhar como diretor de operações na empresa ChaiT Limited, segundo informou em seu perfil no LinkedIn.

Com O Tempo/Folhapress