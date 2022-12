Criança acorda dentro de caixão e causa desespero no próprio velório

Uma menina de 3 anos de idade declarada morta chocou as pessoas presentes em seu velório após a mãe notar que ela ainda respirava dentro do caixão. O caso foi registrado em Villa de Ramos, no México.

Segundo relatos, foi a mãe da criança Mary Jane Mendoza que percebeu que o vidro do caixão estava embaçado. Depois a sogra também notou que os olhos da menina estavam se mexendo.

Após o incidente, a menor foi socorrida pelo serviço médico de urgência e apresentava frequência cardíaca de 97 batimentos por minuto. Contudo, foi declarada morta novamente.

Ao jornal mexicano El Universal, Mary Jane revelou que a filha estava sentindo dores no estômago, febre e vômitos. No pediatra, a criança foi diagnosticada com desidratação. Porém, continuou sentindo os mesmos sintomas e foi levada para mais dois outros hospitais e faleceu.

"Dez minutos depois eles a deram como morta, não fizeram nem eletrocardiograma. Cheguei e peguei minha bebê, ela ainda me abraçou, senti a força da minha menina, mas daí tiraram ela de mim e me disseram: 'É só isso, deixe que descanse em paz'", contou.

De acordo com a imprensa mexicana, a família da menina entrou na Justiça alegando que Camila Roxana Martínez foi vítima de negligência médica.

