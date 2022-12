Uma menina de 11 anos, que pesava mais de 200 quilos, conseguiu na Justiça o direito de fazer uma cirurgia bariátrica. Em junho deste ano, M. foi diagnosticada com uma mutação genética que compromete receptores cerebrais e provoca obesidade precoce.

Com mutação rara, menina com peso de 200 kg consegue na Justiça direito à bariátrica — Foto: Foto Cedida/Arquivo Pessoal

A cirurgia foi realizada em 8 de dezembro, no Paraná. Até a última atualização desta reportagem, não havia data prevista para que a menina recebesse alta.

De acordo com a endocrinologista pediátrica Julienne Carvalho, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, a condição é rara, sem tratamento disponível e faz com que o cérebro não consiga entender que o corpo está saciado após comer.

O Ministério da Saúde autoriza a operação para adolescentes a partir dos 16 anos para casos em que a vida do paciente corre risco. Por isso, no caso de M., foi necessário buscar caminhos judiciais para tentar a única alternativa para ajudar a criança na perda de peso.

Antes da cirurgia, por mais de nove anos a família buscou por diagnósticos, restrições e tratamentos – que não surtiram efeito.

Para a mãe dela, ter conseguido a cirurgia é uma vitória diante de toda a luta. Ela frisou que, assim como entendeu a Justiça, os riscos de uma operação não eram maiores que os trazidos pela mutação e pela obesidade à criança.

"A gente sabe que não vai ser fácil, mas é uma vitória. Eu lutei muito, nós lutamos muito para estar aqui. [...] O que mais penso é que, depois da cirurgia e do medicamento, nós vamos ter uma vida normal, porque até hoje nossa vida foi muita privada, muito difícil", contou a mãe.

Segundo ela, a filha passa bem, está sem dor, e deve passar mais 50 dias na instituição. A ideia é que ela deixe o hospital "totalmente recuperada" do pós-operatório.

Menina chorou de alegria ao saber da cirurgia

A notícia surpresa de que faria a cirurgia, um dia antes do procedimento, levou a menina a derramar lágrimas de emoção. Um choro de alegria de quem por anos enfrentou desafios diários por conta da mutação genética.

M. e a mãe deram entrada no hospital no dia 28 de outubro, cerca de um mês depois de a Justiça determinar que o procedimento fosse realizado.

A chegada à instituição foi sem data prevista para a cirurgia e deu início a uma rotina preparada para o pré-operatório.

"Ela perdeu cerca de 15 quilos nesses dias no hospital, antes da cirurgia. É toda uma rotina de acompanhamento de fisioterapeutas, de psicólogos e psiquiatras. Tem também acompanhamento da nutricionista", contou a mãe.

Apesar de a distância de casa e da família, que ficou na região central do Paraná, a estadia na Região Metropolitana de Curitiba tem sido aprovada pela mãe.

"Eu me preparei muito, porque eu achei que ia ser muito difícil [no hospital], mas aqui dentro está sendo tão bom, as pessoas nos acolheram. Os profissionais nos acolheram. Ela é a princesa, ela está amando. Tem dia que ela fala que nem quer ir embora, porque é muita atenção, né?", brincou.

Ela também contou que a menina completou 11 anos durante o internamento e, para celebrar a data, as equipes do hospital preparam uma surpresa com bolo de banana com aveia e até tocaram violão.

Apenas um acompanhante pode ficar com a menina no hospital. Por isso, aos fins de semana, o pai e as avós se revezam para matar a saudade da criança. A família de agricultores planta fumo no interior do estado.

'Vida muito privada'

Desde bebê, os pais perceberam que M. tinha sobrepeso. Em casa, o cuidado e a busca por formas de vencer o problema sempre foram prioridades. Tentando controlar a alimentação da filha, pai e mãe também passaram a seguir uma dieta restrita.

Se ela não podia, eles também não gostariam de fazê-la passar vontade.

Com o tempo, limitações foram surgindo, como a necessidade de a mãe ajudar a filha a tomar banho. A menina também não conseguia correr, brincar, andar de bicicleta.

Além disso, muitas vezes M. sofreu bullying na escola. A mãe contou que precisou ir até o colégio e dizer que buscaria na Justiça os direitos da criança, diante da falta de respeito e exposição.

A mãe também contou que a família evitava frequentar lugares onde as pessoas não soubessem que a menina sofria de uma condição de saúde. Tudo para evitar os olhares maldosos que causavam tristeza à criança e aos pais.

"Quando ela chegava com a cabeça baixa em casa, meu Deus, isso corta o coração da gente. E não era só na escola. Nós nos privamos muito de estar em um lugar que não conheciam ela. Independentemente de ser criança ou adulto, as pessoas olham, e têm pessoas que olham com o olhar de bem. Mas tem aquelas que olham com maldade."

Conquista na Justiça

A cirurgia bariátrica da qual M. precisava foi negada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com base na portaria do Ministério da Saúde que autoriza o procedimento apenas para adolescentes a partir dos 16 anos.

Junto ao Conselho Tutelar e Assistência Social de Irati, a família conseguiu ingressar com uma ação solicitando a realização da operação.

A decisão da Justiça que determinou a realização da cirurgia saiu em setembro deste ano.

Conforme um anexo do processo, assinado por uma endocrinologista, o procedimento era "urgente e necessário" diante das complicações em decorrência da mutação, que apresentavam evolução, como acentuação de doença no fígado por conta da gordura.

"Pelo risco de severas complicações, incluindo risco de morte segundo os laudos médicos apresentados, há indicação de realização da cirurgia sendo essa a melhor terapêutica a ser seguida nesse momento", cita trecho.

Além da ordem para realização da cirurgia, a Justiça determinou que o estado seja responsável pelos custos do prestador.

Por nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) afirmou ter acatado a decisão e que irá cumprir com a ordem judicial que optou pela realização do procedimento.

Disse ainda que fará o pagamento dos custos do prestador do serviço "tão logo a unidade instrua um protocolo administrativo com a documentação necessária, incluindo os documentos que comprovem a realização do procedimento e os custos hospitalares".

Ainda na Justiça, a família briga para conseguir um medicamento à base de cannabis que pode ajudar no tratamento da menina. O remédio não está disponível no Brasil e precisa ser importado dos Estados Unidos.

