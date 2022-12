Via e-mail: Receita Federal alerta para golpe sobre possível multa do Imposto de Renda

Os criminosos não param de aperfeiçoar os seus golpes. É dito isso, pois na última quarta-feira (14), a Receita Federal divulgou mais um alerta, sobre as novas falsas mensagens que estão circulando na internet.

Foto: Reprodução Internet

Em nome da instituição, os criminosos enviam mensagens sobre problemas na declaração do Imposto de Renda 2022. Além disso, no texto, eles notificam a pessoa sobre uma suposta multa por irregularidade.

Abaixo, confira todos os detalhes sobre esse golpe em nome da Receita Federal, e como se proteger do mesmo.

Detalhes do alerta da Receita Federal

Por meio de mensagens falsas, as quadrilhas especializadas em golpes na internet, conseguem informações fiscais, cadastrais, e financeiras dos contribuintes de forma ilegal. Além disso, eles instalam programas nos computadores que raptam e enviam informações pessoais. No celular, os links remetem a outros sites, nunca forneça informações ali solicitadas.

A partir dessa coleta de dados, os criminosos montam e-mails e mensagens de golpe. Nelas, eles se passam por agentes da Receita Federal, e informam que ocorreu um problema na declaração do imposto de renda 2022, feita pela vítima.

E decorrente dessa suposta irregularidade, a vítima deve fazer o pagamento de uma multa. Entretanto, nada isso real. Na verdade, a quadrilha usa o nome da Receita Federal de forma criminosa, e tentam extorquir as pessoas.

Como saber se tenho alguma pendência com a Receita Federal?



Se você receber um e-mail e mensagem do tipo, a principal orientação é não abrir nem responder às mensagens. Caso você tenha clicado no link pelo celular, feche a aba e nunca forneça informações por ali.

Entretanto, se ainda assim você ficar em dúvida sobre a possibilidade de ter uma pendência com a Receita Federal, saiba é que é possível fazer essa consulta online. Para isso:

- Abra o portal e-CAC no navegador do seu computador;

- Em seguida, preencha os campos que estão em branco, com as suas informações: CPF ou CNPJ, código de acesso e senha;

- Feito isso, toque em Avançar;

- Logo após, acesse o menu Certidões;

- Depois disso, clique em Situação Fiscal, e emita um relatório contendo as suas informações cadastrais;

- Analise o relatório: se ele apresentar alguma irregularidade, acesse o menu Débitos e Pendências, para saber mais informações.

Como se proteger do golpe online?



Abaixo, confira algumas dicas da Receita Federal para não cair em nenhum golpe:

- Não abra arquivos anexados: Geralmente são programas executáveis que causam danos ao computador ou roubam informações confidenciais do usuário;

- Não clique nos links: Aqui, é importante dizer, que mesmo que apareça o nome da Receita Federal no link, você não deve abrir o link - faça sempre a consulta pelo site oficial da Receita Federal;

- Por fim, exclua imediatamente a mensagem.

Seguindo estas dicas você estará mais seguro e corre poucos riscos de ter alguma informação captada ou vazada. E lembre-se: a Receita Federal nunca envia mensagens de texto para seu celular, seja via SMS ou Whatsapp para regularizar alguma pendência. Se você receber, não responda.

Perguntas frequentes. Como se proteger de um golpe online?



Não abra arquivos anexados: Geralmente são programas executáveis que causam danos ao computador ou roubam informações confidenciais do usuário; Não clique nos links: Aqui, é importante dizer, que mesmo que apareça o nome da Receita Federal no link, você não deve abrir o link; Por fim, exclua imediatamente a mensagem.

Como saber se tenho alguma pendência com a Receita Federal?



Abra o portal e-CAC; Preencha os campos que estão em branco, com: CPF ou CNPJ, código de acesso e senha; Toque em Avançar; Acesse o menu Certidões; Clique em Situação Fiscal, e emita o relatório contendo as suas informações cadastrais; Analise o relatório: se ele apresentar alguma irregularidade, acesse o menu Débitos e Pendências, para saber mais.

da Redação com AC