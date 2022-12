PFR aborda motociclista e descobre que veículo possui R$ 200 mil em multas

BR-153 em Aparecida de Goiânia (GO). Um motociclista é parado em uma blitz rotineira. Ao conferir a documentação do veículo, os policiais verificaram que a moto acumulava mais de R$ 200 mil reais em multas - como consequência, as multas geraram mil pontos na carteira de habilitação.

Foto: Reprodução/Internet

O valor exorbitante a ser pago - que, inclusive, pode ser usado para comprar carros de alto padrão no Brasil - é consequência das mais de 400 multas que a motocicleta recebeu, um recorde no estado de Goiás em 2022. Como se não bastassem os pontos na CNH e o valor das infrações, o veículo ainda não tem a licença anual paga há 8 anos. As principais multas do veículo são por avanço de sinal e excesso de velocidade.

De acordo com a PRF, a motocicleta é de propriedade de um construtor civil de 37 anos que alega ter adquirido o veículo há cerca de dez dias. O homem, que não possui carteira de habilitação regular, contou aos policiais que comprou a Honda Twister, modelo da moto, por R$ 2 mil.

O que acontece se não pagar a dívida?

Para sair do pátio da Polícia, a dívida do veículo precisa ser quitada em até 60 dias. Caso contrário, o veículo entra em leilão pela instituição que fez a remoção do automóvel. O leilão tem como objetivo arrecadar fundos para o pagamento da dívida.

Contudo, neste caso, o valor possivelmente arrecadado será, aproximadamente, cem vezes menor do que o está em débito. Sendo assim, o valor será cobrado do antigo proprietário da motocicleta, uma vez que o novo dono tem direito de adquirir um veículo sem débitos.

Com Itatiaia