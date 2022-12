Pais poderão escolher bebê por 'menu'? Saiba se úteros artificiais já existem

Em seu último vídeo conceitual, o biotecnólogo Hashem Al-Ghaili causou polêmica nas redes sociais com o perturbador projeto, de bebês sendo 'produzido' em uma fábrica - o EctoLife. O complexo fictício seria a primeira instalação de útero artificial do mundo e permitiria aos pais a escolha das características do bebê através de um menu.

EctoLife não é uma empresa real e muito menos uma organização de pesquisa científica, trata-se apenas de um conceito. — Foto: Hashem Al-Ghaili/ Reprodução

Segundo o cientista, as instalações permitiriam que casais inférteis concebessem um bebê e se tornassem os verdadeiros pais biológicos de seus filhos.

Além disso, um chamado 'Pacote de Elite' permitiria que os futuros pais manipulassem geneticamente o embrião antes de implantá-lo no útero artificial. Desde a cor dos olhos e cabelos até a força, altura e inteligência, pode ser escolhido, e doenças genéticas hereditárias podem ser evitadas.

Conforme o jornal britânico Metro, a instalação planeja abrigar 75 laboratórios, cada um equipado com até 400 cápsulas de crescimento ou úteros artificiais.

A ideia da fabricação de bebês em massa através de úteros artificiais é um vislumbre assustador do que seria a gravidez do futuro. Contudo, a EctoLife não é uma empresa real e muito menos uma organização de pesquisa científica, trata-se apenas de um conceito.

No vídeo, o idealizador do projeto Hashem Al-Ghaili deixa claro, que quis demonstrar que, no futuro, esse projeto pode se tornar realidade. Além disso, acredita que as instalações de útero artificial podem se tornar realidade em 10 anos ou mais se as restrições éticas forem removidas.

Quem é o idealizador do projeto da 'fabrica de bebês'?

Hashem Al-Ghaili é graduado em biotecnologia, pela Universidade de Peshawar e mestre em biologia molecular pela Jacobs University Bremen, na Alemanha. Atua também produtor, cineasta e comunicador de ciência em Berlim.

Em seu perfil no linkedin, ele se define como apaixonado pelas últimas descobertas em ciência e tecnologia, particularmente tudo o que envolve saúde e medicina.

Al-Ghaili é conhecido por seus infográficos e vídeos sobre descobertas científicas. O trabalho de Al-Ghaili na comunicação científica chamou a atenção de fontes de notícias científicas e usuários de mídia social.

Hashem também usa sua experiência em ciência e tecnologia para desenvolver novos conceitos, alguns dos quais incluem o Sky Cruise Flying Hotel e a primeira instalação de útero artificial do mundo, a EctoLife.

Com O Tempo