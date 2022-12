Veja os 10 destinos que bombaram em buscas no Brasil em 2022

A Argentina foi o destino que mais cresceu no ano em buscas de usuários brasileiros sobre viagens, segundo um levantamento do Google obtido com exclusividade pelo g1. Dos 10 principais destinos, 6 estão fora do país.

Vista aérea de uma das principais vias da cidade de Buenos Aires — Foto: Juan Mabromata / AFP

A lista mostra que, entre os 4 destinos nacionais que mais bombaram no ano, 3 estão no Nordeste: Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte, e Jericoacoara, no Ceará. O único que não fica na região é Gramado, no Rio Grande do Sul.

Segundo o Google, os dados se referem às buscas que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior. Por isso, a empresa esclarece que "não é correto afirmar que os termos da lista foram os mais pesquisados do ano". Veja a lista abaixo.

1) Argentina

2) Itália

3) Bahia

4) Chile

5) Tailândia

6) Bali (Indonésia)

7) Egito

8) Natal (RN)

9) Jericoacoara (CE)

10. Gramado (RS)

Com g1