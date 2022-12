Mulher processa Avon e receberá R$ 212 mil por suposto ‘talco cancerígeno’

Uma americana, de 76 anos, identificada como Rita Chapman processou a empresa de cosméticos Avon por, supostamente, ter produzido um talco com uma substância que teria lhe causado um câncer. Essa semana foi divulgada a sentença que condena a empresa a pagar uma indenização à mulher no valor de US$ 40 milhões (cerca de R$ 212,3 milhões) As informações são da agência de notícias Bloomberg. O produto contém amianto, um minério prejudicial à saúde e reconhecidamente cancerígeno por cientistas, segundo a conclusão do júri da Califórnia, nos Estados Unidos.

Foto: Reprodução/Internet

O júri da Califórnia alega que a indenização é para que a idosa possa cobrir as despesas médicas contra um tumor que se desenvolveu no mesotélio, uma camada que reveste internamente o tórax, abdômen e o espaço em torno do coração.

O mesmo júri ainda vai avaliar se a Avon deverá pagar também por danos punitivos, um valor indenizatório por conduta ultrajante ou para impedir que a empresa ou outros se envolvam em conduta semelhante no futuro.

Por meio de nota, a Avon disse que seus produtos são "sempre rigorosamente testados e que todos na empresa estão muito decepcionados com o veredicto. Buscaremos os meios disponíveis para apelar. A Avon discorda dessa decisão, que ainda não é final”.

