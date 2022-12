Empresa de antivírus divulga lista de apps que roubam dados em celulares Android

Usuários do sistema operacional Android devem ficar atentos, na última segunda-feira (05), ao programa de antivírus Dr. Web anunciou uma lista que contém malware, adware e phishing localizados na Google Play Store.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com os responsáveis pelo software destinado à proteção do computador, os aplicativos se passam por ferramenta de otimização do sistema operacional, mas, na realidade, são as fontes de soluções de desempenho, anúncios e degradação da experiência do usuário.

No relatório a empresa denunciou apps do sistema operacional Android, que coletam informações pessoais dos usuários. Um dos mais populares é o TubeBox, que acumulava mais de 1 milhão de downloads. A ferramenta promete aos usuários recompensas em dinheiro para as pessoas que assistem aos vídeos e anúncios apresentados. Contudo, no momento de realizar o pagamento, o aplicativo apresenta um erro e o usuário não é remunerado.

Confira a lista completa de aplicativos maliciosos localizados na Google Play Store:

TubeBox

Bluetooth device auto connect (bt autoconnect group)

Bluetooth & Wi-Fi & USB driver (simple things for everyone)

Volume, Music Equalizer (bt autoconnect group)

Fast Cleaner & Cooling Master (Hippo VPN LLC)

De acordo com o Dr. Web, a orientação é desinstalar os aplicativos dos smartphones o quanto antes.

Com JM Online