Campeão: Messi bate recorde e tem foto mais curtida da história do Instagram

Depois de vencer a Copa do Catar e quebrar recordes em campo, Lionel Messi faz, agora, história nas redes sociais. A primeira postagem do jogador celebrando o título do Mundial é a mais curtida do Instagram.

Foto: Reprodução/Internet

A sequência de fotos do craque celebrando a Copa com a taça na mão foi postada no dia em que a Argentina conquistou o título. De lá pra cá, foram mais de 63 milhões de curtidas.

Antes de Messi, a foto mais curtida da história da plataforma era de um simples ovo, que bateu mais de 57 milhões de curtidas. A postagem, feita em 2019, tinha exatamente esse objetivo, de estabelecer um novo recorde, que antes pertencia a celebridade americana, Kylie Jenner, com 18 milhões de curtidas.

De novo?

Nesta terça-feira (20), Lionel Messi fez outra postagem, uma já tradicional com quem é campeão: fotos dormindo com a taça conquistada. Em apenas cinco horas o post alcançou 33 milhões de curtidas.

Com Hoje em Dia