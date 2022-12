Efeito Virgínia: Maria Alice e Miguel foram os nomes mais registrados no Brasil em 2022

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Miguel foi o mais escolhido por pais e mães em 2022. Foram ao menos 26.941 mil certidões de nascimento com esse nome em todo o Brasil. Entre as meninas, o nome “queridinho” da vez foi Maria Alice, com 24.019 registros, desbancando Helena que há cinco anos liderava o ranking.

Os dados foram divulgados hoje (20) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país. Para o órgão, a lista dos nomes acaba sendo influenciada por registros de filhos de personalidades nacionais.

Maria Alice é o nome da filha da influencer Virginia Fonseca com o sertanejo Zé Felipe. Já Gael, segundo nome masculino mais registrado neste ano, o do filho da também influencer Zoo e do youtuber Christian Figueiredo. “São os nomes que mais cresceram no último ano”, informou a entidade.

Outra característica mostra a preferência dos brasileiros por nomes simples e bíblicos como Ravi, Noah, Theo, Liz, Eloa e Isaac. “Embora ainda não estejam na lista dos 10 mais, crescem ano a ano no ranking nacional dos 50 nomes mais registrados”, destacou a Arpen-Brasil.

Os dados completos estão no Portal da Transparência do Registro Civil. Na plataforma é possível realizar buscas por ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, com a possibilidade de recorte por nomes simples e compostos.

Confira a lista de nomes masculinos mais registrados em 2022:

Miguel;

Gael;

Arthur;

Heitor;

Theo;

Davi;

Samuel;

Bernardo;

Gabriel;

Ravi.

Confira a lista de nomes femininos mais registrados em 2022:

Maria Alice;

Helena;

Alice;

Laura;

Maria Cecília;

Cecília;

Maitê;

Maria Clara;

Heloísa;

Valentina.

Com BHAZ