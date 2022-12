Boa ação! Jovem encontra bolsa com R$ 7 mil e devolve ao dono: ‘Fiquei feliz’

Se você encontrasse uma bolsa com R$ 7 mil “dando sopa” no meio de uma rua, o que faria? A jovem Beatriz Ascari, 20, decidiu agir honestamente e garantiu que a quantia chegasse ao verdadeiro dono.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Beatriz encontrou o dinheiro por volta das 22h30 dessa sexta-feira (16), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela deixava o trabalho com uma amiga quando passou em frente à prefeitura da cidade e se deparou com o valor no chão.

Ao BHAZ, ela explica que o dinheiro é referente ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de um homem chamado Moisés, que chegou a agradecê-la depois de toda a confusão. Hoje (20), dia do aniversário dela, o sentimento é de dever cumprido.

Dinheiro era de FGTS

“Tinha uma bolsa ao lado de uns incensos, perto de um ponto de ônibus. Agachei para ver e abri, vi o dinheiro, junto com documentos pessoais, carteira de trabalho… o celular dele estava lá também”, recorda.

A paulista tentou entrar em contato com os números da tela de bloqueio, sem sucesso. Já que o ônibus estava prestes a passar, ela precisou agir rápido e decidiu levar a bolsa com R$ 7 mil para casa.

“Fui para casa, folheei os papéis e vi que era o FGTS dele. Achei um papel que indicava o endereço do trabalho. Liguei pro meu pai, expliquei o ocorrido e ele me aconselhou a devolver”, diz Beatriz.

A devolução

Já no sábado, às 11h, a jovem foi atrás do dono no endereço dos papéis. Lá, não o encontrou. Foi então a uma oficina perto de onde encontrou a bolsa, onde um senhor disse conhecer o rapaz. O homem apontou para um prédio próximo ao estabelecimento, que seria o destino seguinte da jovem.

No edifício em questão, o síndico disse que não havia cadastro de Moisés no sistema. Beatriz precisou ir embora para chegar ao trabalho e, naquele momento, decidiu deixar a bolsa aos cuidados de uma delegacia.

“Fiquei pensando que fiz o que podia. Então, achei melhor. Eu expliquei o ocorrido, fizeram o boletim de ocorrência”, recorda.

Com o dinheiro em mãos após toda a “saga”, Moisés agradeceu Beatriz pela honestidade. Ela diz ter ficado feliz por ter devolvido a bolada.

Com BHAZ