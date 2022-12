Vai viajar? Mão no bolso! Tarifas de pedágio ficam mais caras na BR-040; veja como ficam os valores

Desde a última segunda-feira (19) trafegar pela BR-040 está mais caro para quem passa pelo Noroeste de Minas Gerais. O reajuste da tarifa de pedágio foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no trecho explorado pela Concessionária Via 040.

Foto: Reprodução Internet

Na região, a rodovia conta com praças de pedágio em Paracatu, Lagoa Grande e João Pinheiro. De acordo com a deliberação da ANTT, para categoria 1 de veículos o valor da tarifa vai passar de R$ 5,80 para R$ 6,30. O reajuste corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período que indicou o percentual positivo de 8,62%.

Além das três cidades do Noroeste, os valores também valem para as praças de pedágio P1, em Cristalina (GO); P5, em Canoeiras (MG); P6, em Felixlândia (MG); P7, em Curvelo (MG); P8, em Sete Lagoas (MG); P9, em Itabirito (MG); P10, em Conselheiro Lafaiate (MG).

Da Redação com G1