O que significam os milímetros de chuva?

Desde o fim de semana grande parte de Minas Gerais, incluindo Sete Lagoas, vem passando por uma temporada de chuva duradoura ao longo do dia. Nos noticiários as manchetes dizem que "choveram 'x' milímetros nas últimas horas", mas o que isso significa? Como ter um noção dessa quantidade de chuva?

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Imagine um quadrado desenhado no chão com lados de 1 metro, ou seja, com uma área de 1 metro quadrado. Agora imagine que você comece a levantar paredes ao redor desse quadrado. Se essas paredes tiverem 1 metro de altura, o volume final do cubo que acabou de construir será de 1 metro cúbico. E se esse cubo estiver preenchido com água, ali dentro você terá 1000 litros acumulados.

Mas e se as paredes tivessem apenas 1 milímetro de altura? Você poderia acumular apenas 1 litro de água no interior do cubo.

Ou seja, quando se diz que choveu 1 milímetro de chuva, podemos interpretar que choveu 1 litro em cada metro quadrado de determinada região. É uma notação utilizada com bastante frequência por meteorologistas para divulgar previsões do tempo e medições concretas de pouca ou muita chuva. Usualmente os aparelhos que medem tal volume são os pluviômetros e eles podem ser colocados em vários pontos da cidade ou zona rural.

Mas é importante também destacar que volumes de chuva podem cair em pequenos ou grandes intervalos de tempo, o que leva a interpretação dos dados a ser mais completa. Exemplo: uma precipitação acumulada de 10 mm (ou 10 litros a cada metro quadrado) ao longo de 24 horas pode não causar problemas, mas se choverem os mesmos 10 mm em poucos minutos, estaríamos falando de um alto volume de chuva num curto intervalo de tempo, o que pode causar estragos a depender das condições onde ocorreu a chuva.

Os valores acima apresentados são apenas exemplos numéricos para que você possa interpretar a medição da chuva em milímetros e seu significado. É de suma importância ficar atento aos alertas emitidos por órgãos oficiais como a Defesa Civil para se proteger corretamente em períodos chuvosos.

Da Redação, Vinícius Oliveira.