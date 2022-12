Tragédia: PM mata esposa grávida, tenente, dispara contra outros colegas de farda e comete suicídio

Moradores da cidade de Cabo de Santo Agostinho, localizada a 30 quilômetros do Recife, estão choque com um crime ocorrido na cidade nessa terça-feira (20). Um soldado da Polícia Militar matou a esposa grávida de três meses, matou um tenente, atirou contra outros militares (incluindo uma major) que estavam em um batalhão e cometeu suicídio em seguida. As informações são do G1.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O autor disparou contra a esposa na casa onde o casal morava, no bairro Malaquias. Familiares chegaram a socorrer a vítima, mas ela e o bebê morreram na Unidade de Pronto Atendimento do Cabo de Santo Agostinho.

Após atirar na esposa, o policial parou um veículo que estava passando na rua, dirigiu até o 19º Batalhão e entrou na sala de monitoramento atirando contra os colegas de farda. Em seguida, se matou.

Além do tenente e do major, os disparos acertaram um cabo e um sargento. Os dois não correm risco de morrer. Já a major foi operada e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou, por meio de nota, que atua para "dar o suporte aos feridos, investigar e coletar elementos que ajudem a elucidar as circunstâncias e a motivação dessa tragédia envolvendo policiais do 19º batalhão e a mulher de um policial".

Com Itatiaia