Criança de cinco anos morre em deslizamento de terra após chuva

Uma criança de cinco anos morreu soterrada após um deslizamento de terra que atingiu a casa onde morava em Ibitirama, região do Caparaó no Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (21). A informação foi divulgada pela Defesa Civil do estado no início da manhã desta quinta-feira (22).

Criança morre após casa ser soterrada em Ibitirama, ES — Foto: Divulgação/REPDEC

De acordo com a Defesa Civil, esta é a primeira morte causada pela chuva dos últimos dias.

Soterramento

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de desabamento por movimentação de massa, na localidade de Santa Marta, zona rural de Ibitirama.

Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram equipes da Prefeitura (Defesa Civil Municipal e Assistência Social). Após análise, ficou constatado que houve um deslocamento de massa que causou o desmoronamento de uma casa completa, onde morava um casal e a filha de 5 anos.

Em um vídeo divulgado pela Defesa Civil Municipal (veja abaixo), é possível ver que a casa soterrada ficou totalmente destruída. Até um carro está no meio dos escombros.

Os três foram socorridos por populares antes da chegada das equipes. A criança morreu no pronto atendimento. Outras três residências estavam em risco e seis moradores foram retirados e os imóveis, isolados. A Defesa Civil Municipal vai avaliar as condições do local.

O estado já possui 1.453 que tiveram que sair das casas em que vivem em decorrência das fortes chuvas.

Desabrigados e desalojados

Segundo o boletim da Defesa Civil, Marilândia foi a cidade que mais registrou chuva nas últimas 24h, com 89 milímetros.

As cidades de Colatina, Ibitirama, Jaguaré, Linhares, Mimoso do Sul, Pedro Canário, São Mateus e Sooretama estão com desabrigados e desalojados.

O número total de desalojados é de 1.089, e só em São Mateus, no Norte do estado, 1.181 pessoas estão fora de casa.

Rodovias federais e estaduais estão com interdições totais e parciais por conta de deslizamentos de terra.

Túmulos à beira de precipício

Imagens gravadas por um drone mostram uma cena impressionante: diversos túmulos estão à beira do precipício ao lado do Rio Doce, no município de Linhares, região Norte capixaba.

O vídeo foi registrado pelo empreendedor Leo Bonadiman nesta terça-feira (20), no Cemitério Nossa Senhora da Conceição.

Rompimentos de barragens

Três barragens de água se romperam em Jaguaré, na região Norte, e o município decretou estado de emergência nesta terça-feira (20). Outras duas represas estão em nível crítico.

Suspensão de trens

Nessa terça-feira (20), o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas teve sua circulação temporariamente suspensa nos dois sentidos, devido às fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos de terra em áreas próximas à ferrovia.

Com g1