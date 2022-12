Aprenda simpatias para atrair dinheiro, sorte, saúde e amor para 2023

Sempre perto da virada, as buscas por simpatias e rituais para atrair energias positivas para o próximo ano aumentam. Dinheiro, sorte, saúde, amor e até aquela promoção profissional entram como metas. Afinal, todo ano inicia com aquela expectativa de que o atual será melhor que o anterior. Pelo menos, é isso que se espera.

Foto: Reprodução

O místico Alexandre Cigano listou algumas simpatias simples e que, conforme ele, são extremamente poderosas. Confira abaixo:

Simpatia para atrair dinheiro e proteção

Materiais:

Frutas variadas;

Grãos de lentilha;

7 grãos de feijão branco;

7 grãos de feijão preto;

7 grãos de feijão vermelho;

1 rosa branca;

1 saquinho vermelho.

Como fazer

Na ceia de Ano Novo, monte uma vasilha cheia de frutas. Embaixo das frutas, coloque os grãos de lentilha, feijão branco, preto e vermelho e a rosa branca. Após a virada, pegue todos os grãos e a rosa e os guarde em um saquinho vermelho. Pendure esse saquinho atrás da porta de entrada da sua casa.

Materiais:

Canela em pó

Como fazer:

Na noite da virada, basta pegar um punhado de canela em pó e, com a casa limpa, vá para a entrada principal e sopre de fora para dentro o pó dizendo: "Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui entrará; No momento que essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar; Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui vai morar".

Não é necessário limpar a canela no momento, deixe que a prosperidade se espalhe na sua casa.

Simpatia para atrair harmonia no casamento

Está casada e quer paz no próximo ano? Basta fazer o bolo preferido do marido/esposa para a véspera de Ano Novo. Na hora de servir o bolo, na ceia de Ano Novo, dê o primeiro pedaço para ele(a) e mentalize: “Má sorte, nunca mais!”.

O segundo pedaço deve vir para você e então, você diz na hora que for comer: “Que este pedaço de bolo afaste a má sorte do meu casamento e só o amor predomine!”.

Simpatia para atrair saúde

Se você deseja começar o ano protegida e atrair mais saúde para a sua vida, na noite da virada escolha peças de roupas verdes. O ideal é que sejam roupas novas, para começar o ano bem e após a virada, reze um Pai Nosso agradecendo a saúde que terá no próximo ano.

Simpatia para sorte

Na virada do ano, coloque na mesa da ceia uma toalha branca e quatro pratos com uma maçã em cada. Embaixo dos pratos, coloque uma nota de qualquer valor. Escolha uma das maçãs e coma-a antes da passagem.

No dia seguinte, as três maçãs que sobraram dos três Reis Magos, devem ser doadas. Uma para uma criança junto com a nota e as outras duas para uma pessoa necessitada junto com o dinheiro que estava embaixo.

A sua nota pode ser deixada em uma igreja em forma de agradecimento.

Simpatia para a área profissional

Materiais:

1 papel em branco nunca utilizado

1 lápis de escrever (não utilize uma caneta)

1 folha da planta Espada de São Jorge

Como fazer:

No papel em branco, escreva seu nome completo 3 vezes seguidas, um abaixo do outro. Abaixo dos nomes, escreva qual é o seu desejo profissional (o trabalho dos seus sonhos, a promoção que você tanto deseja, a carreira que você quer alcançar, etc). Enrole este papel na folha de Espada de São Jorge.

Faça uma oração para Ogum pedindo benção ao orixá para que ele te ajude a encontrar novos rumos para sua vida profissional.

Leve este papel com a folha de Espada de São Jorge para uma estrada, uma rodovia ou uma linha de trem. Coloque na beira da estrada, isso ajudará a abrir os novos caminhos.

Simpatia para recuperar a saúde

Essa simpatia pode ser feita para alguém ou para si mesmo quando estamos doentes, sofremos um acidente ou após uma cirurgia, é um pedido de recuperação rápida.

Em um papel em branco escreva o nome da pessoa que está doente (ou o seu próprio nome) sete vezes seguidas. Coloque o papel dentro de um copo de vidro nunca utilizado antes. Depois, pegue açúcar cristal e despeje dentro do copo até a metade. Em seguida, acrescente 11 colheres de azeite e 11 colheres de água. Coloque por fim uma vela de sete dias branca por cima de tudo e acenda. Ofereça a simpatia ao seu anjo da guarda e faça uma oração (espontânea ou uma de sua preferência) pedindo a ele a restauração da saúde.

Ao fim dos sete dias, quando a vela terminar de queimar, pegue tudo que fez parte da simpatia, coloque dentro de um pano branco e enterre aos pés de uma árvore sadia e sem espinhos. Faça com bastante fé, essa simpatia é poderosa, a pessoa doente recuperará a saúde aos poucos e ficará forte e saudável como a árvore.

Simpatia para ter saúde o ano todo

Essa é uma simpatia preventiva que traz saúde e outros benefícios, veja como fazer: Pegue um vaso de vidrou ou branco que nunca tenha sido utilizado antes. Coloque dentro pétalas de três rosas brancas, seis moedas de qualquer valor e cebolinha. Coloque água no vaso o suficiente para cobrir todos os itens da simpatia e deixe-o reservado durante uma semana. Após esse período, retire toda a água do vaso, retire as pétalas de flor e também a cebolinha, deixando apenas as moedas e coloque uma nova água.

Pronto, está feita a simpatia. Ela poderá ser feita a cada primeira sexta feira do mês para atrair saúde, paz, dinheiro e harmonia. Ela também é poderosa para afastar o mal, especialmente enfermidades.

Com Itatiaia