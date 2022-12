Pura maldade: criança ganha chuteira velha e rasgada do 'Papai Noel dos Correios'

O menino John Lennon escreveu uma cartinha à mão para o Papai Noel pedindo uma chuteira. Em seguida, sua mãe enviou para a campanha Papai Noel dos Correios 2022, mas o sonho da criança virou frustração quando recebeu um calçado velho, furado e rasgado.

chuteira velha

A indignação da mãe de John, Bruna Batista, foi tamanha que ela registrou o momento em vídeo, no qual mostra as condições que o presente foi enviado para o seu filho. "Sem condições de uso", diz ela.

Mais velho de quatro irmãos, John é fã de futebol e, por isso, pediu a chuteira. Como de costume, a campanha dos Correios recebe cartas de crianças de todo o Brasil e os padrinhos escolhem as cartas e dão o presente. Porém, não é certeza de que a carta será escolhida e, por consequência, nem que o presente será recebido.

Por isso, a expectativa tomou conta do coração do menino quanto o carro da empresa parou em frente à residência do avô no bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Para infelicidade dos outros irmãos, apenas a carta de John tinha sido apadrinhada. Mesmo assim, eles ficaram felizes com o fato de um dos pedidos ter sido atendido, tanto é que a mãe postou uma foto com o presente ainda na caixa.

Para a surpresa da família, a chuteira estava velha, sem palmilhas e com o solado descolado. A feição de John, como relatado, foi tomada pela tristeza. “Na hora que ele abriu, ele ficou triste. Ficou sem palavras, entristeceu. Foi de cortar o coração”, relatou Rosa Mosa, tia do garoto, ao g1.

A família foi tomada por um sentimento de revolta e o vídeo foi postado nas redes sociais. "É um absurdo, isso aqui não pode ser, é muita maldade, a pessoa não pode fazer um negócio desses", disse Mosa.

Da Redação com G1