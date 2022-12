PRF aposenta ex-diretor geral responsável por bloqueios ilegais em estradas nas eleições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concedeu aposentadoria voluntária ao ex-diretor-geral da instituição, Silvinei Vasques. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial da União e garante a aposentadoria "com proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo". Quando voluntária, a transferência para o quadro de inativos é feita a pedido do servidor.

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Na última terça-feira (20), Vasques foi exonerado da função de comando da PRF pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). A demissão aconteceu em meio a polêmicas envolvendo seu nome no atual governo. Ele é réu por improbidade administrativa em uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e aceita pelo juiz José Arthur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em 15 de novembro.

Na ocasião, o MPF alegou que o então diretor da PRF fez uso indevido do cargo. Entre os exemplos, citou o pedido de votos para Bolsonaro em uma rede social. O atual mandatário foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomará posse em 1º de janeiro. A PRF comentou o caso e disse que "acompanhava com naturalidade" a citação de Vasques.

Vasques também é alvo de inquérito aberto pela Polícia Federal (PF) para investigar a realização de blitz da PRF no dia do segundo turno da eleição. Na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, proibiu os bloqueios pelos policiais federais. A ordem, no entanto, foi descumprida e, de acordo com relatos em redes sociais, atrasou a chegada de eleitores nas urnas, especialmente na região Nordeste. A PRF justificou a blitz alegando que fiscalizou questões técnicas dos veículos, como condições de pneus.

Vasques também tem o nome envolvido na repercussão de atos promovidos por apoiadores de Bolsonaro que não aceitam a derrota eleitoral do mandatário. Depois de 30 de outubro, quando houve o segundo turno das eleições, manifestantes bloquearam rodovias ao redor do país. O MPF aponta que há indício de omissão da PRF em desmobilizar os bloqueios por motivação política.

O subprocurador-geral da República, José Adonis, classificou a conduta da direção-geral da PRF durante o segundo turno eleitoral e os bloqueios de rodovias como “absolutamente incompatível” com a função de comando.

Com O Tempo