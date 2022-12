Muro de cemitério cede e túmulos ficam à beira de abismo no Espírito Santo

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram os danos que as fortes chuvas vêm provocando em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nos últimos dias. Em um deles, vários túmulos de um cemitério aparecem à beira de um barranco, quase caindo no Rio Doce.

Foto: Reprodução

O vídeo foi registrado pelo empreendedor Leo Bonadiman, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, na terça-feira (20).

Moradores de Linhares chegaram a afirmar nas redes sociais que alguns túmulos caíram no precipício, mas a Defesa Civil garante que a informação não procede.

A prefeitura da cidade confirmou que o muro do cemitério cedeu há cerca de 15 dias, devido às fortes chuvas. A administração afirmou que equipes “monitoram a área e estudam as medidas “para evitar novos deslizamentos”.

Já nessa quinta-feira (22), a Prefeitura de Linhares informou que iniciou os serviços de contenção provisória, “para direcionamento da água até o rio Doce, a fim de evitar avanços da erosão na encosta”.

Obra

Prefeitura está criando estrutura de contenção (Prefeitura de Linhares/Divulgação)

Com BHAZ