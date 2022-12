Proposta TST: aeronautas aceitam proposta e encerram greve da categoria

Após cinco dias de paralisação, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou neste domingo (25) o fim da greve de pilotos e comissários de bordo iniciada na última segunda-feira (19). O movimento havia sido suspenso no fim de semana do Natal.

Foto: Reprodução Internet

Em votação online, os aeronautas aprovaram a terceira proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da aviação regular.

De acordo com nota do SNA, foram registrados 70,11% de votos favoráveis à proposta e 28,80% de votos contrários, além de 1,09% de abstenções. No total, 5.834 tripulantes participaram.

A proposta do TST prevê o reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses, mais 1% de ganho real, ou seja, 6,97% sobre as partes fixas e variáveis do salário, diárias de alimentação nacionais e vale-alimentação.

Além disso, a oferta inclui a renovação na íntegra das demais cláusulas sociais, definição dos horários de folgas e a possibilidade de início das férias em sábados, domingos e feriados.

Para reivindicar aumento real dos salários e melhores condições, parte dos tripulantes cruzou os braços por duas horas diariamente desde a última segunda-feira (19), sempre das 6h às 8h.

Por conta da greve, os aeroportos orientaram os passageiros a entrarem em contato com as companhias aéreas para confirmar o status dos voos.

Da Redação com Infomoney