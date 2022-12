Uma mulher deu à luz em uma calçada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no fim da tarde de segunda-feira (26), instantes após ser liberada do Hospital Municipal Rocha Faria.

Bebê de Andreia da Silva Santos nasceu na rua em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nasceu na calçada após ela ser liberada pelo hospital — Foto: Reprodução/ TV Globo

Andreia da Silva Santos, de 38 anos, sentiu as primeiras contrações, mas a médica que a atendeu disse que ela não tinha dilatação suficiente para o parto. Ela e o marido foram liberados.

Segundo Edgar Santos, marido de Andreia, os dois saíram da unidade de saúde e mal tinham caminhado quando as contrações aumentaram e ela teve o bebê, um menino chamado João Gabriel. Veja o vídeo:

Grávida dá à luz na calçada instantes após ser mandada de volta para casa por hospital https://t.co/9BCBxhjn2j via @YouTube — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) December 27, 2022

A direção do Hospital Rocha Faria disse que Andreia esteve na unidade às 14h, foi examinada e não estava em fase de trabalho de parto. Os responsáveis pela unidade de saúde afirmaram que a paciente foi liberada com as devidas orientações.

Depois do parto, mãe e bebê voltaram para o hospital e passam bem.

Com g1