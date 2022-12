Mega da Virada: veja como o prêmio é calculado e distribuído

A Mega da Virada 2022 deve pagar aos vencedores do sorteio, que será realizado no dia 31, cerca de R$ 450 milhões – o maior da história do concurso especial. O valor arrecadado com as apostas, contudo, é muito superior a isso, já que apenas uma parcela da arrecadação é devolvida em forma de prêmio.

Foto: Reprodução Internet

Como é distribuído o valor da Mega-Sena

De todo dinheiro acumulado com as apostas, que, hoje, custam R$ 4,50 (aposta simples, com seis dezenas), 43,35% corresponde ao prêmio bruto. Nessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena), 19% entre os acertadores de 5 números (Quina), 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra), 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 número nos concursos de final 0 ou 5. E mais: 5% ficam acumulados para o maior prêmio do último concurso do ano: a Mega da Virada.

Particularidades da Mega da Virada



A Mega da Virada paga 62% do valor destinado aos prêmios, para quem acertou os 6 números; 19% para quem acertou 5; e 19% para quem acertou 4. Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores de 5 números. E não havendo acertadores dos 6 ou 5 números, todo esse bolo é dividido entre quem acertou quatro números.

Arrecadação



Quem joga na Mega da Virada ou em concursos normais da Mega-Sena pode não saber, mas parte do valor arrecadado com as apostas é repassado ao Governo Federal que realiza, com o dinheiro, investimentos em diversas áreas.

Em concursos normais, 43,35% do valor arrecadado é destinado ao prêmio, enquanto 17,32% vai para a seguridade social; 2,92% vai para o Fundo Nacional da Cultura; 1% vai para o Fundo Penitenciário Nacional; e 1,73% vai para o Comitê Olímpico do Brasil, o COB.

Confira, abaixo, o destino das verbas na tabela abaixo:

mega sena premio divisao

Aposta perdida

Em 2020, duas apostas acertaram as seis dezenas e quase levaram R$ 162 milhões cada. Quase porque uma delas, feita eletronicamente, não retirou o prêmio. O Procon tentou forçar a Caixa a notificar o vencedor, mas não adiantou. Passados os 90 dias de prazo após a realização do sorteio, a bolada foi repassada ao Fies (Fundo de Financiamento do Ensino Superior).

Pode parecer uma exceção, mas todos os anos milhões de reais deixam de ser resgatados, segundo a Caixa Econômica Federal. Só em 2020, a montanha de dinheiro “abandonada” somou mais de R$ 312 milhões – um valor bem próximo de outra Mega da Virada.

Da Redação com Infomoney